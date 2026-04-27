“Mártires de la Resistencia”de Libre recibieron bono de hasta 350 mil lempiras

Tegucigalpa, Honduras

El programa “Mártires de la Resistencia” entregó hasta 350 mil lempiras en concepto de bono o indemnización, según reveló el presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, al detallar los primeros hallazgos del proceso de revisión. Núñez explicó que uno de los aspectos a esclarecer es si los beneficios se otorgaban por familia o por familiar, ya que se trata de criterios distintos. Además, indicó que los desembolsos superaban los 18 millones de lempiras mensuales bajo este esquema.

Asimismo, señaló que se investigará desde cuándo se realizaban estos pagos y si existía una resolución judicial, arbitral o algún mandato internacional que justificara este tipo de indemnizaciones. El funcionario advirtió que, en caso de haberse tomado decisiones de manera unilateral, podrían derivarse responsabilidades. Sin embargo, aclaró que será el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el encargado de determinar si existen responsabilidades civiles o penales.

Transparencia del programa