“Mártires de la Resistencia”de Libre recibieron bono de hasta 350 mil lempiras

El programa “Mártires de la Resistencia” entregó hasta 350 mil lempiras en concepto de bono o indemnización, según reveló el presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, al detallar los primeros hallazgos del proceso de revisión.
Núñez explicó que uno de los aspectos a esclarecer es si los beneficios se otorgaban por familia o por familiar, ya que se trata de criterios distintos. Además, indicó que los desembolsos superaban los 18 millones de lempiras mensuales bajo este esquema.
Asimismo, señaló que se investigará desde cuándo se realizaban estos pagos y si existía una resolución judicial, arbitral o algún mandato internacional que justificara este tipo de indemnizaciones.
El funcionario advirtió que, en caso de haberse tomado decisiones de manera unilateral, podrían derivarse responsabilidades. Sin embargo, aclaró que será el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el encargado de determinar si existen responsabilidades civiles o penales.
Transparencia del programa
“Nosotros vamos a revisar cómo está la situación del programa, ya que también debe cerrarse administrativamente. Esto permitirá obtener información preliminar, pero será el Tribunal quien profundice en los hallazgos”, expresó.
Sobre la cantidad de beneficiarios, Núñez reconoció que aún no se tiene claridad. “Desconocemos cuántas personas recibían el beneficio, quiénes eran, los montos exactos y bajo qué criterios se otorgaban”, afirmó.
Agregó que será necesario analizar la información disponible para verificar si se cumplían los requisitos para otorgar estos bonos o indemnizaciones, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del programa.
Finalmente, el funcionario informó que ya se ha iniciado una investigación formal al programa “Mártires de la Resistencia”, ante presuntas irregularidades en el pago de compensaciones a familias de personas fallecidas durante el golpe de Estado. Según explicó, la revisión busca determinar la correcta administración de los fondos y la transparencia en los procesos de entrega de los beneficios.