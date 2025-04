"Elecciones no son negociables": Manuel Zelaya a Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.

Agregó que las elecciones deben celebrarse en la fecha establecida, calificándolas como una responsabilidad histórica que no puede ser puesta en duda ni ignorada.

El exmandatario llamó a los Poderes del Estado y a los partidos políticos a pronunciarse con firmeza para que se respete el calendario electoral y el principio de la alternancia democrática. “Las elecciones no son negociables”, sentenció.

Durante su comparecencia, la consejera Cossette López señaló que, hasta ahora, no existen condiciones para avanzar en el proceso con la tranquilidad con la que se venía trabajando en el CNE.

“Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy, en el Congreso Nacional, no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad con la que estábamos avanzando”, aseguró.

Las palabras de Cossette López causaron la preocupación entre miembros de los diferentes partidos políticos de Honduras, quienes se unieron a favor de los señalamientos del expresidente Manuel Zelaya.