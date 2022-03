Hasta mañana, defensa de Juan Orlando Hernández presentará apelación

Serán los 14 magistrados quienes resolverán junto con otro magistrado de Corte de Apelaciones que suplirá a Edwin Ortez , togado que ya no participará, y la decisión en esta instancia podrá darse por unanimidad o por mayoría.

Bajo esa premisa se puede establecer que la decisión de los magistrados podría conocerse a más tardar dentro de 10 días.El documento establece que contra la resolución del pleno no cabrá recurso alguno para impugnar la decisión.

LA PRENSA habló con el abogado Félix Ávila, quien es parte del equipo de abogados del exgobernante para conocer más detalles de la audiencia en que el juez concedió la extradición de Hernández a Estados Unidos. El profesional del Derecho manifestó que el equipo está trabajando en el recurso de apelación.

“No se ha presentado aún, porque formularlo requiere tiempo y estudio; de lo que se trata es de querer convencer a un tribunal supremo, integrado por 15 magistrados, convencerlos de que lo que ha hecho uno de sus magistrados no está bien, de manera que no es una tarea fácil, hay que darse su tiempo, hay que leer la resolución, hay que volver a replantear los puntos que ya se plantearon”, explicó.

El equipo de abogados considera que el tratado no es suficiente para proceder a la entrega de una persona nacional a otro Estado.

“Si bien existe un tratado, pero fue hecho para que Estados Unidos y Honduras se obligaran en entregar a extranjeros, es decir, podrían ser personas de otra nacionalidad que se encuentran refugiadas en Honduras y entonces ahí hay una obligación; pero el país no está obligado a entregar a sus nacionales a otro Estado. No estamos conforme con el análisis que ha hecho el juez, y para dar esa resolución no es suficiente, es decir, se basa en premisas falsas; cuando se le expuso la situación del tratado, lógicamente soslaya esos alegatos”, señaló el abogado.