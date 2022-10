Lluvias dejan nuevos hundimientos en tramos carreteros de Copán

Eloísa Pineda, presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Copán, dijo que el deterioro de la infraestructura vial en occidente afecta la economía local, ya que “empresas no han podido trabajar porque no pueden acceder a materia prima y no pueden acarrear con costos operativos, esto es preocupante para el comercio y la población en general”.

Pineda manifestó que el problema que mantiene con interrupciones recurrentes el paso vehicular hacia Corquín es delicado, ya que en ese municipio operan seis exportadoras de café que generan millonarios ingresos al país.

El Gobierno ha rehabilitado el paso en tramos cortados como el de El Jaral en Copán Ruinas y en el puente que comunica a Corquín; sin embargo, se debe interrumpir en horarios debido a las lluvias.