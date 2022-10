Llegan a 250 días de clases y aún no reciben apoyo del Gobierno

Sin embargo, no han cumplido con la promesa, por lo que padres de familia, el director, maestras y alumnos comenzaron a construir pequeñas galeras, ya que el predio en el que funcionan actualmente es prestado.

La pequeña escuelita, a pesar de que los alumnos siguen recibiendo sus clases bajo los árboles y en galeras, es un ejemplo a nivel nacional e internacional, ya que durante las emergencias de lluvias y la pandemia del covid-19 , cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad , no han dejado de impartir el pan del saber.

La asociación Amor y Esperanza también ofreció el apoyo en la edificación.Los alumnos de los últimos años serán capacitados en albañilería, porque se sumarán a los trabajos de construcción con el apoyo de padres de familia.

“Solo esperamos que la alcaldía nos llame para firmar el convenio y que se comience con ese proyecto. El ministro nos dijo que no construían la escuela porque el predio no es del Estado, pero es una donación de la alcaldía, la que también pertenece al Estado de Honduras, pero bueno, es parte de la crisis del Gobierno y nosotros no podemos pararnos”, expresó.

Cortés informó que ya están en prematrícula y, debido al interés de varios padres de familia, en 2023 podrían aumentar a una matrícula de 150 alumnos, ya actualmente son 110 estudiantes desde kínder hasta noveno grado.