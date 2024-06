Llegada de la Cicih a Honduras, en estado crítico

“Con el respeto que se merece el canciller (Enrique Reina), es una ligereza decir que es culpa de la ONU la no venida de la Cicih a Honduras, cuando la verdad absoluta es que es culpa de los títeres congresistas del disfuncional e infértil Congreso Nacional que no tienen amor a la población”, cuestionó el abogado y analista Carlos Arévalo.

Aunque el canciller no descartó una tercera ampliación del memorándum, sectores señalan que la Cicih no vendrá y no se instalará en el país ante una marcada falta de voluntad política.