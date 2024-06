Xiomara Castro: “Se molestan porque menciono los 12 años” del PN

La Ceiba, Atlántida.

La presidenta Xiomara Castro estuvo presente en la inauguración de la subestación eléctrica San Isidro en La Ceiba, Atlántida, que generará 20 megas de energía para una demanda de 250 mil personas. Castro Sarmiento destacó la obra y dijo que más estaciones eléctricas se abrirán en los departamentos de El Paraíso y Copán.

A su vez, volvió a cuestionar los últimos 12 años de gobierno nacionalista y afirmó que la crítica debe ser constante por lo que hicieron. “En 29 meses de mi gobierno es muy difícil resolver los problemas que no lo hicieron en 12 años y siete meses. El abandono, la corrupción y los altos niveles de desidia especialmente para atender las necesidades más importantes del pueblo. Se molestan porque yo menciono los 12 años y siete meses, ¿pero saben por qué lo hago? Porque todos los días me toca resolver los problemas del país y entonces me preguntó dónde está el dinero que se robaron”, dijo.

La mandataria recalcó que siguen pagando altos montos por la deuda heredada y se trabaja para responder ante las obligaciones. “Solo en este año por la deuda que dejaron nos toca pagar 78 mil millones de lempiras y aún así con todas las dificultades que hemos encontrado estamos avanzando en todas las áreas y todos los sectores. Destruyeron la democracia, crearon fideicomisos y a través de ellos se robaron los recursos y los fondos. En 29 meses de mi gobierno estamos adecentando nuestra patria, estamos invirtiendo en las grandes necesidades que el pueblo tiene”, sostuvo. Agregó que “hoy no hay ni un solo hondureño y hondureña que no se vea beneficiado con el subsidio a los combustibles. Hablar del subsidio de la luz para los consumidores de menos de 150 kilowatts y que no pagan energía, los esfuerzos que estamos realizando e igualmente en la educación con 123 mil becas que estamos entregando este año... La merienda escolar está llegando a escuelas y la matrícula gratis”. Sobre la inauguración de la estación eléctrica en La Ceiba, precisó que “estamos inaugurando estas 20 megas que vienen a resolver en gran parte los problemas que aquejan en la energía eléctrica. Se hizo en Olancho y de igual manera se está haciendo en El Paraíso y Copán; lo importante es que a pesar de lo que recibimos no nos hemos detenido y estamos avanzando resolviendo los problemas más importantes del pueblo hondureño”. Finalmente y sobre los tres últimos mandatos nacionalistas, acotó que “a pesar de aquellos que señalan mi gobierno y en aquel momento de 12 años y siete meses, varios guardaron un silencio cómplice de lo que significó para nuestro país el atraso; hoy yo les digo con toda la confianza que vamos avanzar en el progreso y desarrollo para Honduras”.

Reacción del Partido Nacional

Mediante sus redes sociales, el Partido Nacional respondió a la presidenta Xiomara Castro quien este viernes 7 de junio dijo en La Ceiba que en 29 meses de su gobierno es difícil resolver los problemas que dejó el partido de la estrella solitaria tras 12 años de mandato azul y blanco. La mandataria estuvo en la inauguración de la subestación eléctrica San Isidro en La Ceiba, Atlántida, donde criticó fuertemente lo hecho en los últimos tres mandatos nacionalistas.