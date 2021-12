Linda Frances Donaire Portillo, quien es actual diputada del Congreso Nacional y figura como la candidata a diputada más votada por Libre en Cortés y el resto del país, con 148,988 votos, legislará a favor de las mujeres, niños, educación y guardias de seguridad, según detalló a LA PRENSA.

¿Cómo se involucró en la política?

Desde que me gradué del Curn, ahora Unah-vs, en 2007 me he dedicado al ejercicio del derecho mercantil y civil, sumando casi 14 años de experiencia. Yo me involucré en la política luego del golpe de Estado de 2009, prácticamente fundamos las bases del Partido Libertad y Refundación.

Mi familia había sido liberal, pero en lo personal no había participado en política. Mi mamá siempre me enseñó que había que luchar por las causas justas. Y desde entonces luchamos por volver a recuperar el Estado de derecho, algo que ha retrocedido en los últimos años luego del golpe. Yo soy 100% sampedrana, criada en la mayoría de mi vida en el populoso barrio Medina Concepción.

¿Qué propuestas de ley presentará en el Congreso Nacional en su segundo período?

Nosotros tenemos un compromiso, y ahora al tener mayoría de Libre en el Congreso Nacional debemos velar por la derogación de muchos proyectos que han estado afectando, como las zede, la ley de secretos, ley de empleo temporal y ley de educación fundamental. Yo trabajaré especialmente en pro del medio ambiente. Buscaré que las cadenas productivas reciclen el plástico y una ley que proteja a los guardias de seguridad privada para que se acabe la explotación inhumana y que puedan tener un salario justo.

¿Qué iniciativas propondrá en favor de la mujer hondureña?

Principalmente buscaré que se proteja a las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, que les den todos sus derechos y un salario justo, una ley que reconozca un trabajo que hasta hoy ha sido ignorado. También trabajaré en pro de más mujeres solteras.

¿Qué hará en pro de la niñez y la educación de Cortés?

En esa área tengo un compromiso. En este primer período como diputada presenté iniciativas, pero lamentablemente estas eran engavetadas y no procedían los dictámenes ni agenda para votar.

Ahora, las cosas van a ser completamente diferentes. Buscaremos la creación de nuevos centros de educación media en lugares donde no se encuentran, por ejemplo, en las aldeas de El Merendón y en el sector Naco, Cofradía. Es urgente la reconstrucción de los centros educativos de Cortés, los que fueron afectados por los huracanes Eta y Iota, ya que están en completo abandono.

¿Qué iniciativas propondrá para mejorar el sistema de salud?

En salud buscaremos que se asigne mayor presupuesto; asimismo, prohibir compras de emergencia y propondremos la creación de megahospitales en el departamento de Cortés. Los hondureños tienen el derecho de acceder a un servicio de salud de calidad, abastecido de medicamentos para todas las patologías.

¿Qué piensa sobre la poca participación de la mujer en la política y lo histórico de la llegada de Xiomara a la Presidencia?

Como Partido Libre luchamos por la paridad y alternancia en los cargos de elección para dar mayor participación y oportunidades a las mujeres. Con el triunfo de doña Xiomara Castro, la primera mujer presidenta en Honduras, enviamos un mensaje contundente que las mujeres tenemos la capacidad y liderazgo de desempeñarnos en cualquier cargo público, con honestidad, transparencia, compromiso y responsabilidad.