$!Exigen acelerar la rehabilitación de la red vial de Santa Bárbara

Santa Bárbara. La falta de una red vial óptima en el departamento santabarbarense afecta la producción local y el comercio y mantiene vulnerable a la población local ante los fenómenos naturales.

Aunque la carretera principal RN-20 ha tenido reparaciones desde hace unos meses, otros trayectos de la misma están en pésimo estado. En esta vía que conecta el desvío de Ceibita Norte con la cabecera y el cono sur del departamento, se ha reparado parcialmente el malecón de Gualala y se ha hecho el bacheo de varios tramos; no obstante, el tramo carretero que el río Ulúa destruyó en Ilama, en las cercanías del presidio El Pozo, aún no se ha restaurado.

Otro punto que está destruido y que solo tiene un vado provisional es en la entrada de Pueblo Nuevo y Petoa. Semanas atrás, una maquinaria estuvo trabajando ahí; sin embargo, LA PRENSA constató que en ningún punto de la RN-20 había equipos trabajando y una rastra sacaba la única retroexcavadora que permanecía en el lugar.

En las cercanías del desvío de Concepción Norte también solo hay un carril, pues la quebrada Agua Sucia arrancó el tramo durante Eta y Iota. En ese punto específico también se ha estado trabajando, pero las reparaciones van lentas y apenas son visibles a más de un año de los fenómenos, según la población local. En toda la RN-20, pese a los bacheos hay todavía al menos 70 baches sin tapar y los conductores deben ir en “zig zag”.

Peticiones

Benjamín Rivera, miembro del Comité Interbarrial de la cabecera Santa Bárbara, dijo que las reparaciones de esa vía, de más de 30 años de antigüedad, ya debieron haber terminado, pero que este camino debe ser modernizada cuanto antes.

“Esta es una carretera de tercera clase y ya no pueden estar haciéndole reparaciones que al final no están cumpliendo las expectativas esperadas, porque de nada sirve bachear si a los meses hay que hacerlo de nuevo. Santa Bárbara es un departamento productivo de café, tiene bastantes balnearios o sea un potencial turístico”, reiteró.

Afectación

La carretera secundaria que conecta a los municipios de Arada, El Níspero, San Vicente Centenario y otros de Lempira con Santa Bárbara está en pésimo estado.

LA PRENSA comprobó que varios trayectos se han quedado sin pavimento y el puente sobre el río Aguagua aún no se ha restablecido. Las piezas de un puente bailey fueron llevadas hace unos meses pero no se instaló y permanecen sobre la carretera. El vado provisional que se hizo a un lado es por donde pasan cientos de caficultores; sin embargo, con lluvias fuertes el comercio se ve incomunicado.

José Arnold Avelar, alcalde de Arada, dijo que es una completa negligencia no darle atención a esta vía que da acceso a una zona tan productiva y que conecta a Lempira. “Es una vía de mayor cercanía para poder llegar a Gracias y otros municipios de Lempira, cafetaleros de esa zona bajan por aquí. Debido al mal estado de esta se han dado varios accidentes. Hace unos días por las lluvias nos vimos incomunicados por la falta del puente sobre el río Aguagua”, comentó. Otro de los problemas es que el puente sobre el río Ulúa en Tencoa tiene labrada y semidestruida una de sus bases.

“Es urgente la instalación del puente bailey sobre el río Aguagua y que se repare el puente sobre el Ulúa en Tencoa”, agregó.

Los comerciantes, población y productores esperan que esta vía no solo se repare, sino que se pavimente por completo, porque el pavimento existente que se hizo en el Gobierno de Manuel Zelaya, solo llega hasta Arada y El Níspero y el trayecto a Lempira es de terracería. Son cientos de cafetaleros de San Rafael, La Unión y La Iguala los que usan el tramo para llevar sus granos y también canteras de materia prima para cemento. LA PRENSA contactó a personal de Invest-H y Ángel Paz, gobernador de este departamento, para saber cuándo se terminan las reparaciones y por qué no hay equipos trabajando, pero no hubo respuesta.