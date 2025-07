Atlántida en alerta por casos de covid-19 y llaman a utilizar mascarillas

La Ceiba, Atlntida

Este martes 29 de julio se reanudaron las clases en los centros educativos del litoral atlántico, tras disposiciones de la Secretaría de Educación, luego de una pausa obligada de varios días por un repunte de casos de covid-19 en el país.

Los estudiantes asistieron a sus respectivas escuelas y colegios con mascarilla para protegerse de la enfermedad y evitar un nuevo cierre. En tanto, las clases virtuales continuaron para el departamento de Cortés y el Distrito Central, por ser zonas con mayores niveles de contagio.

La variante que ha repuntado en los últimos meses es el SARS-CoV-2, junto a la subvariante XFG del covid-19, una forma recombinante de Ómicron. Aunque estas cepas son menos peligrosas que las anteriores que circularon durante la pandemia, sí resultan más contagiosas. Para los adultos mayores con enfermedades crónicas, el riesgo continúa siendo alto.

Esta variante puede provocar síntomas similares a los de la gripe, como dolor de garganta y fiebre. Según las autoridades sanitarias, podría incapacitar a los pacientes por unos cuatro días.

"Se han aumentado los casos de covid y las medidas son no al confinamiento, pero sí al uso de mascarilla en sitios precisos. Por ejemplo, nosotros no hemos bajado la mascarilla en el centro de salud, ya que protege no solo del covid, sino de otras enfermedades", dijo Florentino Martínez, doctor del centro de salud de la colonia Pizatti, en La Ceiba.