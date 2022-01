La diputada del Congreso Nacional (CN), Beatriz Valle, mostró su rechazo ante la propuesta de la presidenta Xiomara Castro a Jorge Cálix para que sea coordinador de su gobierno.

Valle dijo que interpondrán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver el conflicto de las juntas paralelas.

“Ayer estábamos esperando la toma de posesión para ver cual era la posición y claramente se dejó establecido que el presidente del CN no se estaba en el Estadio Nacional”, dijo Valle.

De acuerdo con Valle, la salida que propone la presidenta Castro no resolverá nada; sin embargo, explicó que al final Cálix tomará la decisión aunque él ya conoce la postura de los diputados disidentes del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Él tomará la decisión en su momento, nosotros lo que hemos discutido es que no nos parece una propuesta que resuelva absolutamente nada”, sostuvo.

Por otra parte, Valle cuestiona que por qué quieren llegan a acuerdos con personas que antes llamaron “traidores”.

“Nos tildaron de traidores y de muchas cosas más, sin embargo, la que nos llamó traidores fue la que ahora llama al traidor que encabeza la ‘conspiración’, al abogado Jorge Cálix para que ocupe el cargo de mayor confianza en el gobierno central, esas son contradicciones que hay que exponerlas”.

Por último, mencionó que el líder del partido Libre tenía que querían elegir a Cálix como presidente del Congreso Nacional. “¿Presidente, y es que ahora vamos a tener que buscar votos para Luis Redondo? – no, no, no, Redondo que busque sus votos, ustedes vayan a hacer su trabajo”.