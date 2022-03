$!La Ceiba, sumergida en caos vial

Don Óscar Juárez viajó de emergencia de La Ceiba a San Pedro Sula a las 5:00 pm, hora pico. Llegar a la posta de Bonito, salida a Tela, le llevó 2 horas y 10 minutos, un trayecto de 10 kilómetros que se hace en 15 minutos.

Entre las 4:00 pm y 7:00 pm, así como 6:30 am y 8:00 am, se forma un caos vial en la carretera CA-13 que nadie desea estar en una fila que avanza lentamente. Este mismo problema vial ocurre en la salida al departamento de Colón.

Lo sufren los ceibeños y los que visitan esta ciudad, conocida hace unos años como la Novia de Honduras.

Las causas del congestionamiento son muchas: la vía ya dio su tiempo de uso y se ha acortado, y los vendedores se han tomado el derecho de vía. A esto se suma que los motoristas viajan demasiado despacio y saliendo del puente Danto hay un giro a la izquierda que debería desaparecer, ya que solo hay una vía y atrasa a los carros que siguen derecho.

Estas sugerencias es urgente hacerlas para bajar el tráfico, pero pareciera que a las autoridades no les ha hecho eco porque no cuentan con un plan para reordenar las entradas a la ciudad. Aseguran que le corresponde a Insep, y aquí en La Ceiba no hay representación de esa institución.

“Esta es una odisea y es de todos los días”, dijo Juárez.

Los empresarios ceibeños aseguran que para que el problema se solucione de una vez por todas se debe construir un bulevar de cuatro carriles, anunciado en el Gobierno anterior, pero no se concretó. “Necesitamos con urgencia los cuatro carriles, uno para ir a Trujillo y otro para Tela.

La calle 8 va a ayudar un poco, pero solo es un paliativo”, expresó José Lanza, de la Cámara de Comercio de Atlántida.

“Ese un trabajo que debe hacer el Gobierno. Estaba el proyecto de cuatro carriles desde Tela, pero se estancó”, dijo Saúl Salgado, gerente municipal. Esa ha sido una promesa de campaña de muchos políticos desde hace décadas; sin embargo, ninguno ha logrado concretar el proyecto, La Ceiba ha estado abandonada por varios años.