Kristi Noem llegará a Honduras este domingo para reunirse con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

La funcionaria estadounidense Kristi Noem visitará Honduras el domingo 22 de marzo como parte de una gira regional vinculada a la coalición Escudo de las Américas. Durante su estadía, Noem sostendrá un encuentro con el presidente Nasry Asfura en Casa de Gobierno, previsto para horas de la tarde, aunque la hora oficial aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La visita forma parte de un recorrido por al menos una decena de países que integran esta alianza regional, la cual busca coordinar acciones frente a amenazas transnacionales como el crimen organizado y otros desafíos en materia de seguridad. El acercamiento entre ambos gobiernos se produce días después de la cumbre celebrada el 7 de marzo en Estados Unidos, en la que el presidente Asfura participó junto a líderes del continente, con el objetivo de reforzar la cooperación hemisférica. En ese encuentro se acordaron acciones conjuntas para enfrentar amenazas comunes, fortalecer la coordinación regional y consolidar el liderazgo de Estados Unidos en la agenda de seguridad en América.