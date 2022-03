$!Juan Orlando Hernández: La caída de un expresidente extraditable

Juan Orlando Hernández Alvarado se convierte en el primer expresidente de Latinoamérica que será extraditado a Estados Unidos, luego de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores.

Después que el pleno no diera lugar al recurso de apelación de la defensa y confirmara la decisión del juez natural de extradición, el auto acordado, que establece el procedimiento de extradición, indica que al concederse la extradición, el expediente debe ser trasladado al juez natural designado de primera instancia, quien ordenará la entrega del solicitado en extradición, auxiliándose de las Secretaría de Seguridad, de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Defensa Nacional para entregar al o los sujetos reclamados al estado requirente.

Mientras se realicen las coordinaciones para su extradición, el exmandatario seguirá recluido en las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales, conocido como Cobras, en donde se mantiene con detención provisional desde el pasado 15 de febrero cuando fue capturado por la Policía Nacional.

Melvin Duarte, portavoz del Palacio de Justicia, señaló que la fecha del traslado dependerá de la agilidad que le den a los trámites los entes que menciona el auto acordado; sin embargo, se maneja que esta semana estaría siendo llevado al país norteamericano.

Futuro

Al llegar a suelo estadounidense, Hernández se enfrentará a fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quienes decidirán su futuro. Para su familia, llegar a la corte estadounidense es una oportunidad para probar su inocencia.

A través de un comunicado, su esposa e hijos manifestaron que la decisión de la Corte “ha sido un golpe fuerte para toda la familia. La decisión de la CSJ de confirmar el fallo del juez natural con respecto al pedido en extradición de Juan Orlando deja a la justicia huérfana y a una familia destrozada”, cita al inicio el texto.

“Sin embargo, el fallo de la justicia hondureña no es una condena... lo que los magistrados fallaron NO es una sentencia condenatoria... es la aprobación de un procedimiento administrativo para que Juan Orlando pueda ser juzgado en un tribunal extranjero, pero NO ha determinado que es culpable de los delitos que se le imputan”. La familia enfatiza que las acusaciones en contra del expresidente son una venganza de narcotraficantes que están presos en EUA.