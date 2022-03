$!Juan Orlando Hernández, el cuarto expresidente de la región que estará preso en EEUU

En diciembre de 2015, Callejas viajó a Miami para entregarse a las autoridades estadounidenses y enfrentar un juicio por recibir sobornos ($600,000) de parte de la empresa MEdiaWorld a cambio de otorgarle exclusividad en la transmisión de los partidos de la Selección Nacional.

El exmandatario utilizó bancos de Estados Unidos para lavar el dinero. En marzo de 2016 se declaró culpable. Murió en Atlanta, Estados Unidos, el 4 de abril de 2020, esperando una condena.

Ahora, después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la extradición decretada por un juez natural, le toca el turno al expresidente Hernández, quien aún permanece recluido en el comando de Fuerzas Especiales (Cobra) mientras las autoridades de Honduras y EUA definen el día de la extradición.

Diario LA PRENSA le consultó, durante una entrevista telefónica a Félix Ávila, abogado defensor de Hernández, si el exmandatario se declararía inocente para enfrentar un juicio o culpable para lograr una reducción de la pena, pero él dijo que no podía referirse a ese tema.

“No soy la fuente indicada. Número uno porque hay cosas que desconozco y número dos porque no estoy autorizado por la familia a hablar sobre ese tema (...)”, dijo Ávila, quien explicó que su trabajo concluirá el momento que Hernández sea transferido a Estados Unidos.

“Es un sistema legal diferente (en Estados Unidos) en el cual nosotros no podemos entrar, nosotros no somos abogados de EUA. No lo manejamos”.

Ávila informó que, después de que la Corte Suprema de Justicia, diera luz verde a la extradición, él no ha conversado con Hernández y desconoce el estado de ánimo de él.

Solo “con la familia” ha tenido comunicación.Comparado con más de una treintena de procesos de extradición ejecutados por el Estado de Honduras, para Ávila, el de Hernández “está dentro del promedio” en tiempo.

“La disposición legal, que es el auto acordado, habla claramente de dos meses. El mismo tratado habla de dos meses que puede durar el procedimiento”, dijo Ávila, quien con el equipo de abogados defensores presentó un recurso de amparo fuera del marco legal que regula la extradición, según expertos.

Al ser consultado sobre el estatuto de la extradición, tras la resolución de la Corte, manifestó que “el ministro de Seguridad, en sendas declaraciones, en sendas conferencias de prensa (...), ha dado la respuesta”.