Josselyn Castro desafía un tumor cerebral con valentía y fe

San Pedro Sula.

A sus 29 años, Josselyn Marlene Castro Castro enfrenta uno de los mayores retos de su vida. A finales de enero recibió un diagnóstico que cambió por completo su rutina: un tumor cerebral que, a pesar de varios meses de tratamiento, seguía creciendo y afectando áreas delicadas de su cerebro. “Estaba perdiendo mi visión, tenía dolores de cabeza más frecuentes, mareos y en algunas ocasiones perdía estabilidad para caminar”, relata.

Desde febrero hasta julio estuvo en tratamiento para reducir el tumor, pero los exámenes indicaron que seguía avanzando. "Los médicos me dijeron que debía someterme a cirugía sí o sí, porque el tumor seguiría creciendo", explica. El 22 de julio se sometió a la operación. "Gracias a Dios he tenido una buena recuperación. En la cirugía sólo pudieron extraer el 50% del tumor, porque se encontraba en partes delicadas de mi cerebro", cuenta. La otra parte será extraída mediante radiocirugía, un procedimiento disponible en El Salvador, Costa Rica y Miami, y actualmente esperan respuesta de alguno de estos lugares. El costo de la cirugía fue de 715,000 lempiras, por lo que su familia ha organizado actividades para recaudar fondos, incluida una rifa que se realizará el domingo 17 de agosto. "Si alguien desea participar o realizar una donación, lo puede hacer por nuestras cuentas de banco", agrega.

La noticia fue un golpe inesperado. “Había normalizado muchos de mis síntomas, pensaba que era por falta de sueño o estrés. A pesar de tenerlos, yo seguía con mis ocupaciones. Me preocupaba porque soy empleada y tengo responsabilidades, pero los médicos me recomendaron reposo completo”, dice. Antes era una persona con una rutina muy activa, y dejarla fue difícil. “Con el paso del tiempo los síntomas seguían creciendo, cada vez perdía más mi visión, y fue duro”, confiesa.

La fe la ha sostenido