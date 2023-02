José Jaar: “El 60% de las mujeres que toman la PAE son adolescentes”

Es una vida intrauterina desde que ya hubo contacto espermatozoide con óvulo ya hay vida, y este huevito fecundado al llegar al útero encuentra un terreno no apto y es abortado. Entonces ahí sí hay mano criminal, estamos matando a un niño, y no solo un niño sino matando una generación, por eso es que estamos en contra.

Como médico les digo que esa pastilla del día después, la que se encuentre en cualquier lado, si se la toman a parte de que van a matar un ser un humano, cuando la mujer quiera tener un bebé le va a costar o no podrá salir embarazada. Esas pastillas están compuestas por un medicamento que se llama levonogestrel, es un producto que ya lo hemos usado como anticonceptivo, son esas mismas pastillas anticonceptivas que vienen 21 pastillas, descansa una semana, baja la regla y vuelve a iniciar el ciclo; una pastilla del día después equivale como a medio cartón de las que se toma en un mes, lógico al tomarse esa gran dosis repercute en los ovarios, en el endometrio y obliga al útero a descamarse como quien dice ya me vino la regla, pero esa regla es muy diferente a la que viene todos los meses porque es un legrado químico, descama toda la capa del endometrio. El sangrado al tomar esa pastilla dura entre cuatro y ocho días, se curó la mujer, tiene otra vez relaciones acude de nuevo a la pastilla se la toma y le ocurre lo mismo, qué sucede cuando ocurre una herida se forma una cicatriz y le quitas el tejido se va haciendo muy grueso y los mismo sucede en la matriz, una capa que debe ser terreno fértil para que cuando caiga el huevito fecundado y se implante y forme un embarazo queda como un cemento duro, y al encontrar un terreno no adecuado se produce aborto tras aborto.

¿Cómo toman la píldora del día después, cuál es la efectividad?

Entre más pronto se la toman es más efectiva, si la toman a las 12 horas tiene una efectividad del 90%, a las 24 horas la efectividad es del 70% y si la toman al segundo o tercer día ya no tiene efecto. El espermatozoide sube en un periodo de 24 horas y si la mujer está fértil u ovulando ese espermatozoide toca el óvulo, lo cristaliza, lo fecunda y empieza a caminar al endometrio y es ahí donde empieza el embarazo y si la mujer se toma la PAE esa pastilla no actúa inmediatamente, comienza a hacer efecto entre cuatro y seis horas y comienza y se mira sangrado a los dos o tres días por eso decimos que es abortiva.

¿Hubo presión de los grupos feministas para que el Ejecutivo aprobara el uso de la PAE?

Recién tomó posesión nuestra presidenta, que la respeto mucho, es una dama, la visitaron grupos feministas y le entregaron una serie de peticiones, eran como 27 peticiones y en el inciso creo que era el número 14 ellas pedían la autorización del uso de esa pastilla, la presidenta dijo que sí. Como parlamentario nosotros en el Congreso Nacional estábamos listos para ratificar la prohibición que se hizo en el 2009, eso no llegó al Congreso, no juzguen al doctor Jaar, no juzguen a los diputados, nosotros no aprobamos el uso del pastilla del día después.

¿Mujeres de qué edades son las que están tomando las pastillas del día después?

La mayoría de mujeres que están consumiendo las pastillas del día después son las jóvenes, adolescentes son el 60%. Aunque también son consumidas por mujeres de más edad.