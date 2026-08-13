Jorge Cálix propone cárcel y multas para quienes hurten energía eléctrica

TEGUCIGALPA

El diputado explicó que las propuestas serán presentadas de forma independiente a la contrapropuesta liberal relacionada con la reforma a la Enee, debido a que buscan abordar específicamente las pérdidas provocadas por conexiones ilegales, manipulación de medidores y consumo de energía que no es registrado ni facturado.

Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal, anunció que promoverá en el Congreso Nacional varias iniciativas orientadas a combatir el hurto de energía eléctrica a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y aumentar las sanciones para quienes incurran en esta práctica.

Entre las iniciativas se contempla la creación de una ley especial contra el hurto de energía eléctrica, mediante la cual se establecerían mecanismos administrativos para prevenir, detectar y sancionar las conexiones clandestinas y otras acciones destinadas a evadir el pago del servicio.

Cálix también presentó una propuesta para reformar el artículo 369 del Código Penal, con el propósito de fortalecer las sanciones contra las personas que sustraigan ilegalmente electricidad.

Sostuvo que las medidas deben incluir multas y otras sanciones económicas, pero que en determinados casos también deberían contemplarse penas de prisión, particularmente cuando se determine que una persona tiene capacidad para pagar el servicio y, pese a ello, decide obtenerlo de manera ilegal.

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El jefe de bancada liberal indicó que optó por presentar la reforma penal de manera separada para evitar que su aprobación quede sujeta a una opinión de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó, esto podría generar retrasos en el trámite legislativo de la propuesta.

Además, Cálix planteó establecer un período de regularización para los usuarios que hayan alterado sus contadores o mantengan irregularidades en sus conexiones eléctricas.

La medida permitiría que quienes corrijan voluntariamente su situación durante el plazo establecido puedan quedar exentos de sanciones por las irregularidades cometidas antes de la regularización.

“Si usted se regulariza, no hay problema. De aquí para allá, se le va a olvidar al Estado lo que hizo de aquí para atrás. Pero si usted no se regulariza, va para el mamo”, expresó el diputado.

Cálix consideró que combatir el hurto de electricidad debe ser una de las acciones para contribuir a la recuperación financiera de la Enee, debido al impacto que tienen las conexiones ilegales y el consumo no facturado sobre los ingresos de la estatal.

Las propuestas surgen mientras el Congreso Nacional mantiene el debate sobre la reforma y reorganización de la Enee. El diputado liberal busca que el combate al hurto de energía avance mediante iniciativas específicas, sin depender de la discusión general sobre la transformación de la empresa estatal.

Con estas medidas, la bancada liberal plantea combinar un endurecimiento de las consecuencias para quienes continúen robando electricidad con una oportunidad de regularización para los usuarios que decidan corregir voluntariamente las irregularidades en sus conexiones.