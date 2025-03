Cálix se declara ganador y pedirá juicio político contra el CNE

Tegucigalpa.

Para Cálix, los consejeros (Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López) “no merecen estar un día más en ese cargo, porque no podemos tener este tipo de elecciones. Somos la vergüenza del mundo”.

Cálix ahondó en sus declaraciones atizando contra José Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libre, diciendo que “su idea fue siempre hacer que el perdedor de las elecciones del Partido Liberal no aceptara al ganador”.

Extendió: “Siempre intentó hacer creer que había problemas, que había intenciones de fraude, que más fraude que el hecho de que no pueda votar a mi mamá, por culpa de este gobierno. Que una madre no pueda votar por su hijo. Que yo casi no voto por mí mismo. Y llegué a las 7 de la mañana a votar y terminé votando como a las 4 y media de la tarde”.