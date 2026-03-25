Johel Zelaya: "Yo no he cometido ningún delito y me voy con la frente en alto"

Tegucigalpa.

El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, quien el lunes fue suspendido temporalmente por el Parlamento para abrirle un juicio político, compareció el martes ante una comisión especial de nueve diputados del Legislativo que lo interrogaron durante tres horas, a quienes les aseguró haber cometido delito alguno. "Yo estoy aquí porque estorbo, yo estoy aquí porque no se sienten cómodos conmigo y eso a mí me enorgullece. Yo les digo algo, me voy con la frente en alto" y reiteró: "Yo no he cometido delito".

Los diputados le preguntaron sobre presuntos delitos que habría cometido durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 y las generales del 30 de noviembre, la supuesta persecución contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, de los partidos Liberal y Nacional, y su apoyo al consejero Marlon Ochoa, del entonces partido gobernante Libertad y Refundación (Libre, izquierda). También fue interrogado sobre videos de hace varios años, uno de ellos que salpicó al expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, y un hermano suyo, Carlos Zelaya, quien era diputado ante el Parlamento, entre otros hechos. "Si yo he cometido un delito, no duden en llevarme a la cárcel y condenarme a la pena máxima", subrayó el fiscal.