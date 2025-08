Pese a señalamientos, Isis Cuéllar entrega 100,000 lempiras en Copán

Tegucigalpa, Honduras.

Sin embargo, el beneficiado pidió a la diputada "venga traer su dinero porque no lo quiero. Ella me dijo que me lo daba de todo corazón y que no lo iba a hacer público, y como no me hizo caso, que venga a traer su dinero".

A pesar de la polémica, la diputada continúa con su agenda. En sus redes sociales anunció la entrega de 100 mil lempiras en cemento a la comunidad de La Esperanza, en San Jerónimo, Copán.

Según explicó, los fondos provienen del Congreso Nacional y de otras secretarías, y serán usados para pavimentar un tramo de 60 metros con concreto hidráulico.

Aunque fue suspendida por su partido tras las denuncias de distribución irregular de fondos, Cuéllar sigue activa en el Congreso Nacional y continúa promoviendo proyectos en su departamento.

En sus redes sociales asegura que su trabajo no se detiene: “Su diputada Isis Cuéllar, dejando huellas imborrables en el departamento de Copán”.