Intercambiador de Villanueva estará listo a mediados de 2025

“Por fin tendremos esa solución, he estado más de una hora esperando pasar por ese semáforo, en horas pico se pone imposible, son obras que han estado atrasadas, pero qué bueno que lleguen”, opinó Alejandro Puerto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich) Capítulo Noroccidental.

En entrevista a LA PRENSA, Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, manifestó que mientras esté la construcción, en la vía de sur a norte tendrán una calle de acceso que se conoce como “terraplén” y de norte a sur el desvío del tráfico será a través del casco urbano del municipio; sin embargo, “se está tratando de no detener el tráfico completamente, se está trabajando de tal manera que se pueda fluir, aunque sea lentamente”.

La construcción del intercambiador es una lucha de hace ocho años, tiempo que ha existido un diseño que se modificó. Por esta carretera circulan más de 20,000 vehículos diarios.

“Nosotros esperamos el cumplimiento del contrato que lleva de diez a once meses, terminando a mediados del otro año y eso va a permitir no solo a Villanueva sino a todo el flujo vehicular que pasa por la CA-5 que no tengamos los congestionamientos en la intersección con San Manuel y tratando de que en el transcurso de los dos próximos años podamos reacondicionar tráfico en otros puntos”.

Otros puntos de embotellamientos son Dos Caminos y El Milagro, también esperan construir puentes peatonales para reducir los accidentes.

“Estamos esperando la activación del proyecto El Tornillito (la represa hidroeléctrica), que son unos dos mil a tres mil puestos de trabajo, que si se activa y el Estado nos ayuda, sabemos que habrá generación de empleo. Por otro lado, estamos poniendo condiciones en el municipio que permitan las inversiones extranjeras, local y nacional dispuestos en un corredor industrial que tenemos”.

Cerca de tres mil hectáreas de tierra están disponibles para convertirse en un corredor industrial con nuevas fábricas, pero para esto, es necesario crear las condiciones para atraer las inversiones, que en los últimos años se ha reducido considerablemente.