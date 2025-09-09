INCAE reúne a cerca de 200 mujeres en cumbre regional "Women on the Move"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

INCAE Business School se consolidó como el epicentro del liderazgo femenino en la región al ser sede del "Multigeneration Upskilling Women on the Move Summit 2025", un evento que congregó a cerca de 200 mujeres de nueve países. El encuentro, organizado por el Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible (CELIS) de INCAE, reunió durante dos días a ejecutivas, empresarias y estudiantes para fomentar la formación, el intercambio de experiencias y la creación de redes de contacto. El programa, de tres meses de duración, incluyó este summit de dos días como una de sus fases centrales. La primera jornada estuvo dedicada a la experiencia empresarial, con la participación de líderes como Kiki del Valle, Presidenta de la División Norte de América Latina de Mastercard; Laura Moreno, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo de BAC Credomatic; y Adriana Echandi, CEO de Morpho Travel Experience, quien compartió su visión sobre innovación en tiempos de cambio.

La actividad concluyó con un tour en Hacienda Doka, donde se mostraron prácticas de negocio con impacto positivo. El segundo día se centró en el componente académico, con ponencias y paneles de alto nivel. Elena Fumagalli, Chair del Centro de Impacto de INCAE, inauguró la sesión con la charla "Sabiduría compartida, liderazgo en movimiento". Posteriormente, se llevó a cabo un panel sobre "Neurodiversidad y Gen Z: el nuevo reto de la sostenibilidad" y expertos como Andrey Elizondo analizaron los desafíos de la transformación digital e inteligencia artificial. El evento culminó con la inspiradora charla de Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, titulada "CEO de tu propia vida: liderar desde la verdad, vivir con propósito". "Nuestro programa multigeneracional, de upskilling y además gamificado, reafirma el compromiso de INCAE Business School de impulsar la participación activa de las mujeres en la transformación empresarial y social de la región. Estamos seguras de que este programa llegó para quedarse e incluso romper barreras", comentó Fumagalli.

Un aspecto destacable fue la inclusión de la nueva generación: un grupo de estudiantes de bachillerato internacional de diversas zonas de Costa Rica recibió becas del 100% para participar en el programa, asegurando así la formación de las líderes del futuro.

Aliados estratégicos comprometidos con la equidad

El evento contó con el respaldo de empresas aliadas como Coope Ande, APM Terminals, BAC Credomatic y Morpho Travel, que reiteraron su compromiso con el desarrollo del talento femenino. Lisbeth Thomas, Directora de Recursos Humanos de APM Terminals Costa Rica, destacó el orgullo de apoyar el talento femenino de la vertiente del Caribe. Por su parte, Laura Moreno de BAC Credomatic recalcó que “la equidad de género es clave para crear sociedades más justas, competitivas y prósperas”. Adriana Echandi de Morpho Travel sentenció: “El éxito de la mujer empresaria del futuro se basa en tres pilares: valentía, autenticidad y visión”.

Sobre INCAE y CELIS