Imparten taller para la detección temprana del cáncer infantil en Ilanga, Colón

Ilanga, Colón

La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer impartió un taller de detección temprana del cáncer infantil en el Instituto Modesto Rodas Alvarado, ubicado en la comunidad de Ilanga, municipio de Trujillo, Colón.

La jornada estuvo dirigida a maestros de escuelas gubernamentales de la Secretaría de Educación en Trujillo, y fue coordinada por Lilian Albertina Rosales, directora distrital de Educación, junto con Mara López, directora del instituto anfitrión.

Los médicos Fresia Turcios y José Milla, en representación de la Fundación, compartieron información sobre los principales signos de alerta de la enfermedad.

“Hemos tenido niños que, lastimosamente, han llegado a consulta tarde, cuando ya no se puede hacer nada. El objetivo es que ustedes puedan detectar los signos y síntomas tempranos para salvar vidas. Que se pueda identificar a ese niño y saber qué hacer con él”, expresó Turcios.