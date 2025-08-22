Imparten taller para la detección temprana del cáncer infantil en Ilanga, Colón

La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer impartió un taller de detección temprana del cáncer infantil en el Instituto Modesto Rodas Alvarado, ubicado en la comunidad de Ilanga, municipio de Trujillo, Colón.
La jornada estuvo dirigida a maestros de escuelas gubernamentales de la Secretaría de Educación en Trujillo, y fue coordinada por Lilian Albertina Rosales, directora distrital de Educación, junto con Mara López, directora del instituto anfitrión.
Los médicos Fresia Turcios y José Milla, en representación de la Fundación, compartieron información sobre los principales signos de alerta de la enfermedad.
“Hemos tenido niños que, lastimosamente, han llegado a consulta tarde, cuando ya no se puede hacer nada. El objetivo es que ustedes puedan detectar los signos y síntomas tempranos para salvar vidas. Que se pueda identificar a ese niño y saber qué hacer con él”, expresó Turcios.
La especialista explicó que 7 de cada 10 niños pueden superar el cáncer si reciben un diagnóstico temprano. Entre los principales síntomas de alerta mencionados están:
Falta de apetito
Dolor de huesos y coyunturas.
Aparición frecuente de moretes.
Palidez facial.
Abdomen que crece rápidamente.
Vómitos matutinos.
Ganglios inflamados en cuello y axilas.
Sangrados sin coagulación.
Debilidad y fatiga.
Otros signos pueden incluir mancha blanca en el ojo, dolor de cabeza y fiebre de origen desconocido. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al hospital más cercano o comunicarse al número: 96-83-00-00.
De acuerdo con cifras de la Fundación, en 2023 se confirmaron 380 casos de cáncer infantil en el país, de los cuales 12 correspondieron a Colón. Durante 2024, al menos 100 niños se encuentran bajo tratamiento. La leucemia continúa siendo el tipo de cáncer más frecuente en la niñez hondureña.