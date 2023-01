Hondureños pagan $13,500 a coyotes por viajar a Estados Unidos

Con el argumento de que los precios de productos y servicios subieron en todo el mundo en 2022, los traficantes de personas, conocidos como coyotes o polleros, comenzaron a cobrar un precio mínimo de $13,5000 (más de L332,000) a los hondureños que viajan ilegalmente desde San Pedro Sula hasta Estados Unidos.

Desde noviembre del año anterior, los traficantes, según emigrantes entrevistados por Diario LA PRENSA, impusieron esa cantidad, que dobla el monto pagado por los emigrantes hondureños entre 2015 y 2016 ($6,500) por un traslado clandestino vía terrestre.

“Yo viajé de Honduras a principios de diciembre del año pasado. Por el viaje, por tierra, me cobraron $13,500. Me dijeron que no podían cobrar menos porque todo ha subido de precio. Mi papá, que está aquí en Estados Unidos, pagó el dinero”, dijo Erick Ramírez (25 años), originario del occidente del país.

Ramírez relató que el traficante que los trasladó desde San Pedro Sula hasta México “llevaron a tres personas más”, a las que les cobraron igual o mayor cantidad.

“Es posible que entre los cuatro hayamos pagado más de $54,000 (más de $1.3 millones), una gran cantidad de dinero”, dijo.

En años anteriores, unos pocos emigrantes hondureños, con mayor capacidad económica, pagaban esas sumas de dinero a los traficantes, que los trasladaban en avión internamente en México y los introducían en Estados Unidos en menos de dos semanas.

Hoy quienes creen que contratan traficantes “seguros” pagan por viaje que incluye transporte en autobuses, vehículos privados, alimentación básica, agua y alojamiento en hoteles baratos.