Hondureñas marchan contra feminicidios y exigen cumplimiento de sus derechos

La activista hondureña Celeste Guardiola dijo a Efe que la movilización, convocada por diferentes organizaciones feministas no gubernamentales, busca “visibilizar” también a las mujeres discapacitadas.

ALTOS INDÍCES DE VIOLENCIA

Guardiola dijo que “es preocupante” el elevado índice de violencia contra la mujer en Honduras, donde ellas representan más del 51 % de los 9,5 millones de habitantes.

El asesinato de mujeres es una situación “alarmante”, enfatizó la activista, quien pidió “más conciencia” para avanzar en el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres.

”Debemos empezar desde nuestra conciencia, debemos denunciar el maltrato, no podemos callar, ya no podemos seguir en silencio, derecho que no se lucha, se pierde”, acotó.

En Honduras, país en donde han sido asesinadas 61 mujeres este año, la directora de la Asociación de Calidad de Vida, Ana Cruz, hizo un llamado para erradicar la violencia de género.