Rechazan que institutos de previsión financien represas

Luego que mediante la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), se diera a conocer que se abre la posibilidad que los institutos de previsión del país puedan financiar la construcción de las represas Los Llanitos, Jicatuyo y El Tablón, los aportantes no aceptan que se use su dinero para desarrollar dichos proyectos.

Víctor Salgado, afiliado de Injupemp, dijo que primero deben preguntarle a los que aportan el dinero. “Se está poniendo en juego nuestro futuro, si llega a fracasar el proyecto los perjudicados seremos nosotros; no estoy de acuerdo, si me tocara votar diría que no, pero el problema es que toman decisiones a espaldas de los perjudicados”, agregó.