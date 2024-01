Tercera legislatura iniciará sin acuerdos ni leyes que ratificar

A las puertas de la instalación de la tercera legislatura, el Congreso Nacional (CN) comienza el 2024 en deuda con el pueblo al no aprobar una sola ley a más de 120 días del inicio de la crisis legislativa que mantiene hundido en la improductividad a ese poder del Estado.

Desde el 31 de agosto pasado que fueron suspendidas las sesiones ordinarias, los parlamentarios no volvieron a sesionar de manera normal, dejando desde allí a la deriva un sinnúmero de proyectos e iniciativas relevantes.

No obstante, el pasado 14 de diciembre la comisión permanente convocó a una sesión extraordinaria; sin embargo, esta no rindió ningún fruto, ya que no fue aprobado ningún dictamen o proyecto durante su celebración, por lo que fue una sesión fallida.