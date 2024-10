“No me dejé comer del tiburón”, dijo Roberto Carlos a sus familiares

Después de cargar el carro con frutas, la familia decidió el lunes viajar a Tela a bañar al mar y llegaron alrededor de las 11:00 am, pagaron un lanchero y les dio un recorrido turístico por la bahía. Al regresar, Roberto Carlos Bú (de 38 años) se introdujo al mar junto con sus primas Lizeth y Carol Bú y también el padre de estas, Isauro Arita. Elvin, hermano de Roberto Carlos, y doña Nolva Mejía, madre de las primas de Roberto, decidieron quedarse en la playa.

Todo transcurría normal sorteando las olas y disfrutando el momento. Habían pasado unos 20 minutos bañando cuando Roberto Carlos fue atacado por un tiburón. “Mi primo gritaba pidiendo auxilio, nosotros pensamos que estaba bromeando, pero ya miramos que salía sangre”, expresó su prima Lizeth a Diario LA PRENSA. “Todos gritábamos que saliéramos, y él como pudo salió a la playa y ya afuera me dijo que había peleado con el animal, que no dejó que se lo comiera”, agregó Lizeth.

En el centro hospitalario fue recibido por el cirujano Joel Vargas, quien iba de salida de su turno, pero viendo la inusual emergencia no dudó en quedarse. De inmediato, todo el personal se involucró para salvarle la vida.

El personal del 911 y los curiosos no daban crédito a lo que veían, dos profundas heridas desgarrantes, una a nivel del dorso y otra en el muslo derecho, amenazaban su vida.

Roberto Carlos Bú se encuentra en una sala de recuperación, habló con su prima Lizet tras la embestida del escualo y hasta bromeó con ella: “No me dejé comer del tiburón”. Ahí pasará unos cuatro días y luego será remitido al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula o el Escuela de Tegucigalpa para practicarle una cirugía plástica reconstructiva y así recuperar el tejido que perdió.

Por las graves lesiones fueron muchos los comentarios de la población asegurando que solo un milagro podría salvar al turista. Para el doctor Vargas, fue fundamental que el hecho ocurriera muy cerca de un hospital, los primeros auxilios de los paramédicos del 911 y que el animal no dañó órganos vitales del paciente. Además que el centro hospitalario tuvo la capacidad con el personal y los insumos médicos que se requerían.

“Le toca un largo camino por recorrer hasta tener una vida normal. Hemos hablado con él y nos dice que se encuentra bien, ya le dimos de comer hoy”, puntualizó el doctor Vargas.

La doctora Zulmi López, directora del hospital de Tela, expresó a Diario LA PRENSA que fue una gran experiencia en su carrera atender un caso tan especial como el de Roberto Carlos, ya que nunca se había registrado en Tela algo así.

“Cuando me dijeron que venía un paciente mordido por un tiburón pensé que no era cierto. Pero cuando vi las heridas me involucré, gracias a Dios aquí contamos con el personal y los insumos necesarios”, apuntó López.