Solicitan acelerar licitación ante apagones atribuidos al calor y la sequía

Las altas temperaturas y la sequía que afectan a Centroamérica tienen a Honduras con problemas en la generación de energía, aseguraron el sábado en cadena de radio y televisión las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Pero sectores señalan que solo son excusas y no presentan soluciones. No hay un plan de acción concreto que cese los apagones en Honduras, y lamentan que autoridades sigan con el discurso de culpas a administraciones pasadas.

Para el economista Roberto Lagos, “la improvisación de los encargados de la Enee y del sector energía es evidente. No tienen soluciones y ya con dos años en el cargo siguen con las excusas, de lo peor de este Gobierno”.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pidió “acelerar una licitación” para fortalecer la matriz energética “con potencia verde y renovable”.

Recordó que el Gobierno prometió que no habría razonamientos. “Estamos conscientes del problema climático, toda la población está consciente de que hay sobrecarga, es una realidad, no estamos diciendo que no existe el problema, que se ha agudizado por una ola que afecta a países hermanos; pero Honduras debe salir en algún porcentaje grande de este asunto de potencia firme”, explicó.

Adolfo Facussé, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), dijo que el Gobierno debe construir más centrales hidroeléctricas para solventar la crisis energética. Señaló que los constantes apagones en Honduras obedecen a la falta de inversión en el sistema de transmisión y lamentó que la política del Gobierno sea generar energía a base de combustibles.