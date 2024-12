Revelan que Salud ha ejecutado el 77% del presupuesto 2024

“En todo el sistema de salud llevamos más de un 80% de abastecimiento porque aún hay procesos de compra en curso, pero el año no ha terminado”, aseguró Paz.

Según Finanzas , Salud solo ha ejecutado el 77% de su presupuesto vigente, que asciende a 29,091 millones de lempiras. Es decir, Salud ha ejecutado 22,342 millones de lempiras. No obstante, las autoridades sanitarias aseguran que su presupuesto ejecutado asciende al 90%, equivalente a 26,182 millones de lempiras, los que se destinaron a la compra de medicamentos, equipo y la construcción de los nuevos centros asistenciales.

“Estamos trabajando en la posibilidad de lanzar una plataforma para que las personas puedan acceder de forma digital —para realizar trámite de citas— sin llegar a esas condiciones”, aseguró.Al igual los jefes regionales de Salud aseguraron que no habrá escasez de medicamentos porque tienen los almacenes llenos para 2025.

“El hospital ha atravesado un proceso de cambios porque no pertenecía a Salud pero ya hemos vuelto a la Secretaría. Hemos recibido insumos de equipamiento y nos están ayudando a mantener los medicamentos a un alto nivel”, afirmó López. Mientras que el director del San Felipe, Nelson Paz, con respecto a las largas filas que se hicieron por las citas brindó una solución.

A criterio de los médicos, todo ha mejorado, y, al parecer, los pacientes no tendrán que sufrir más por la falta de medicamentos o citas para 2025.Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Rivas , expresó: “Podemos decir que llegamos a diciembre con un aproximado del 84 % de abastecimiento en el almacén de insumos y un 74% incluyendo las farmacias”.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su informe “La ineficiencia en la gestión presupuestaria de la Secretaría de Salud pasa factura a los pacientes y al personal”, reveló que el 21% de los pacientes, equivalente a 1.8 millones, dicen haber recibido los medicamentos incompletos o ninguno, y el 22% , unos 1.9 millones, expresó que tuvo que pagarlos en el centro asistencial. También, el 59% del personal médico y de enfermería señaló no contar con todos los insumos necesarios para realizar su trabajo, mientras que el 43% afirmó compró insumos médicos con su propio dinero para poder desempeñar su labor.Ante los señalamientos de la ASJ, Salud dice desconocer los “ataques” de la entidad contra el gobierno.“No sé qué tiene la ASJ con Salud, nosotros no les hemos hecho nada, ni como autoridad ni como personal les hemos hecho algo. Esos son problemas que ellos se sacan de no sé dónde”, comentó la doctora Nerza Paz.

Además, con mucho enojo la galena le pidió a la organización que “se pongan a educar a la población para que se puedan prevenir las enfermedades. Dejen de estar criticando y den críticas constructivas para poder mejorar el sistema de salud”. Pese a lo expuesto por las autoridades de la Secretaría de Salud, la realidad en los hospitales del país es diferente a sus afirmaciones.