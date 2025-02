¡Otra vez de rodillas! Salvador Nasralla pide a “Dios ilumine al CNE”

Santa Bárbara, Honduras.

“Señor, ilumina a estos políticos tradicionales y por favor dame vida, porque sin ti no podré llegar a cumplir mi sueño de que la gente de Honduras salga de la pobreza”, expresó antes de ponerse de pie y seguir con su mitín político.

“Si no hay control biométrico, puede votar una persona 50 veces, si no hay transmisión electrónica, entonces hay que llevar el acta en la mano y pueden deformar la voluntad popular”, aseveró Nasralla arrodillado en la esquina de la tarima.

Además, Nasralla hizo un llamado no solo al CNE, sino también a la Comisión Electoral de su partido, pidiendo garantizar un proceso transparente y evitar cualquier tipo de fraude en los comicios.

En sus concentraciones políticas, y a través de un video en sus redes sociales, Salvador Nasralla reiteró su llamado para la inscripción de los custodios técnicos electorales que controlarán la biometría y la transmisión de las actas.

El precandidato insistió a los otros tres movimientos del Partido Liberal que participan en la contienda electoral a que cumplan con los requisitos. “Si ellos no cumplen, no hay biometría y no hay transmisión”.

En ese sentido, Nasralla aseguró que cuenta con la suficiente gente para suplir a los demás movimientos y cumplir con los requisitos.

“Nosotros podemos, si ustedes quieren, si no tienen suficiente gente, nosotros sí la tenemos, podemos suplirles las personas. Ya el presidente del partido también les ha hecho un llamado”, mencionó.

Añadió: “Es muy importante que nuestro partido, sus cuatro movimientos tengan integradas, dieron cuotas, nosotros cumplimos con nuestra cuota. Podemos tomar la cuota de los otros movimientos pequeños, los otros tres que nos acompañan en esta contienda”.

Finalmente, instó a la comisión electoral de los liberales acreditada ante el CNE “a defender los intereses de nuestro Partido Liberal, si hay tres movimientos que no cumplen con los requisitos, díganles que nosotros les podemos ayudar para rellenar esos espacios. Nosotros tenemos gente”.