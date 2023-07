Salvador Nasralla renunciaría a su cargo y llama "nido de víboras" al Gobierno

“Le pido a algún abogado que me diga cómo puedo salirme de designado sin quedar inhabilitado para las próximas elecciones. Me retiro hoy si algún abogado de Honduras me explica qué tengo que hacer para salir de ese nido de víboras”, manifestó Nasralla.

El líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) aclaró que su intención de renunciar no está vinculada a las dificultades que ha denunciado, sino más bien a las posibles repercusiones políticas de cara a los próximos comicios.

Nasralla también mencionó que una de las razones para considerar su renuncia es que desde Casa Presidencial le han comunicado que solo se le pagará su salario, y se procederá a cancelar el personal de su despacho, alegando falta de transparencia en el uso de los recursos asignados y operando sin presupuesto.