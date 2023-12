Unos 80 pacientes de diálisis de Ocotepeque quedan sin atención especializada

Pacientes con patologías renales provenientes del departamento de Ocotepeque reaccionaron con preocupación por su salud, ya que la clínica de Diálisis de Honduras, ubicada en la ciudad de La Entrada, en el occidente de Honduras, ya no les podrá atender.

La preocupación se deriva luego que otra empresa, identificada como Nefro Centro, ganara una licitación de la Secretaría de Salud, para brindar atención especializada a los pacientes renales en el Hospital de Básico San Marcos de Ocotepeque.

Pese a que ya deberían estar listos para atender a los pacientes con insuficiencia renal de Ocotepeque, los afectados afirman que Nefro Centro no ha sido equipado.

“Cumplimos tres días sin que nos dialicen y esto es una situación que de eso dependen nuestras vidas. De aquí de La Entrada nos regresan a Ocotepeque, pero no sabemos qué hacer, no queremos morir” afirmó Edwin Pinto, quien es paciente renal.

Otro paciente renal, Gerson Lemus, afirmó que “lo más lamentable es que no se nos comunicó, si lo hubieran hecho nosotros podíamos habernos cuidado de los líquidos y algunos alimentos. Ayer por la tarde me acerqué al hospital básico de San Marcos y constatamos que no hay nada para ser conectados y hacemos un llamado a las autoridades de Salud para que nos atiendan”.

Para los pacientes renales es vital recibir atención especializada, por lo que cada día sin su tratamiento cuenta.

“Estamos muy preocupados, nos dijeron que nos iban a atender en Nefro Centro pero allá (en San Marcos de Ocotepeque) no hay nada, además de ser pacientes renales tienen otras afecciones como diabetes e hipertensión, para muchos de ellos, mañana ya estarán graves. No queremos lamentar una muerte” lamentó Sarahí Pineda, quien es familiar de una persona de 73 años que recibía atención en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.

Para llegar de Ocotepeque a La Entrada, los pacientes tardaron hasta 3 horas y no se les atendió ni en San Marcos de Ocotepeque ni en La Entrada.

Al menos 80 pacientes renales de diferentes sectores del departamento de Ocotepeque dependen de los servicios de diálisis para sobrevivir.

En las últimas horas Diálisis de Honduras difundió un comunicado en el que se desliga los servicios prestados a los pacientes de Ocotepeque.