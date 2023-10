Afiliados del IHSS en Copán sufren suspensión del servicio

Los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Santa Rosa de Copán, así como lugares cercanos de la región occidental del país, sufren la suspensión del servicio subrogado en esta cabecera departamental.

Jenni Carlota García, madre de gemelos, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando uno de sus dos hijos de 4 años de edad, requirió ser hospitalizado y pese a que está asegurado por el IHSS, no pudo obtener asistencia de esta institución debido a que la clínica subrogada en Copán suspendió el servicio hace 10 días.

”Fui a la clínica y me dijeron que mi hijo tenía neumonía y que necesitaba ser ingresado urgentemente. Fui al Seguro Social pero ya lo tenían cerrado y me iban a referir a San Pedro Sula, pero no tenía como movilizarlo, aquí ni siquiera hay ambulancias, estaba grave el niño y en la angustia tuve que ir a una clínica privada” relató.

García afirmó que en el centro asistencial privado le hicieron rayos X a su hijo y constataron que el menor debía recibir oxígeno con urgencia.

”Soy madre soltera, me apoyó mi hermana y prestó 18,000 lempiras para ingresar al niño de emergencia, lo lamentable fue que sólo ajustamos el dinero para un día y como aún debía seguir hospitalizado, lo tuve que sacar del privado y fui al Hospital de Occidente” relató la acongojada madre.

García relató que para lograr ingresar a su hijo al Hospital de Occidente, pasaron casi 24 horas, en las que la salud de su pequeño estuvo comprometida.

“El cierre del Seguro es lamentable porque uno no puede viajar hasta San Pedro Sula, además, uno paga su cuota y las autoridades sólo saben aumentarse los sueldos.

La Asociación Hondureña de Planificación Familiar (Ashonplafa) prestó un servicio subrogado al IHSS por los últimos años, sin embargo, durante este último año el Seguro acumuló una deuda millonaria ya que no han efectuado pagos.

La suspensión del servicio afecta a empleados públicos y privados; en ese sentido, Jimena Cardona gerente de Recursos Humanos de la Tabacalera Flor de Copán, una de las industrias más grandes de occidente, detalló que muchos empleados han resultado afectados.

”Nuestros colaboradores y sus familias se han visto afectados por no recibir atención en el Seguro Social. Es preocupante porque el personal ha tenido emergencias y citas canceladas y no hay respuesta” afirmó Cardona.

”Nuestros empleados no están recibiendo la atención por la que ellos cotizan y no hay garantía del bienestar de nuestro personal. Desde el 29 de septiembre no nos dan respuesta” aseveró.

Autoridades del Seguro Social en occidente no han ofrecido información sobre el restablecimiento de la atención médica especializada en la zona occidental, donde hay al menos 10,000 afiliados directos y otros 7,000 indirectos.