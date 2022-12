Un tercio de los reprobados en 2022 son del valle de Sula

Muchos centros educativos del valle de Sula todavía no se terminaban de reconstruir cuando en septiembre y octubre fueron azotados por las lluvias y la tormenta tropical Julia que causaron que miles de estudiantes de zonas como La Lima, Choloma, Villanueva, El Progreso y otros municipios de Santa Bárbara y Atlántida suspendieran sus clases presenciales y regresaran a la virtualidad.

No obstante, la deserción se da más en el nivel básico con los estudiantes de primero a sexto grado, los datos indican que el 56.3% de los que abandonaron las clases están en ese nivel.

Los datos de la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (Usinieh) indican que hasta el 30 de noviembre 24,088 alumnos de centros educativos del valle de Sula no lograron aprobar la primera recuperación, lo que representa un tercio de los reprobados a nivel nacional.

Cortés es el departamento con mayor número de educandos reprobados de la región con 12,570 estudiantes; sin embargo, al analizar la cifra respecto a la matrícula del departamento, el porcentaje de reprobación es del 3.84%.

Atlántida por su parte registra 1,958 alumnos que no aprobaron la recuperación, representando el 2.28% de su matrícula. Santa Bárbara con una población de 93,709 estudiantes matriculados reporta una reprobación del 2.56%. Mientras Yoro, es el que más porcentaje de reprobación tiene en la región; registra una matrícula de 123,987 alumnos, de los cuales 7,161 reprobaron, eso significa que 5.78% de los estudiantes no lograron culminar el año escolar con satisfacción. No obstante, esas cifras se pueden reducir con la segunda recuperación que se les realizará a los reprobados en febrero, señalan los maestros.

Joel Navarrete, profesor en el valle de Sula y presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), explicó que al ser la región donde más afectaron los fenómenos naturales repercutió en el aprendizaje de los estudiantes.

“Afectó de manera negativa en el conocimiento de los menores, todas las escuelas de sectores como La Lima, San Manuel, Villlanueva, Baracoa, Choloma tuvieron que estar cerradas en los últimos dos meses”, dijo.