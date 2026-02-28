Honduras recibe a 85 turistas con marimba y souvenirs en la frontera de El Florido

Copán, Honduras

La frontera de El Florido se llenó de color y cultura este fin de semana, como parte del plan de modernización y atención al visitante que impulsan autoridades de Copán Ruinas, Administración Aduanera de Honduras, Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los viajeros que ingresaron al país bajo el nuevo horario 24/7 fueron recibidos con marimba, souvenirs y material informativo sobre los atractivos turísticos de Honduras, en una muestra de la cultura y tradición local.

Durante las primeras horas de este sábado, el Sistema de Control Biométrico Migratorio registró la entrada de 85 personas.

La subdirectora del Instituto Nacional de Migración (INM), María Fernanda Casasola, junto al ministro del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Aníbal Erhler, y el alcalde de Copán Ruinas, Lisandro Cueva, supervisaron el operativo y recorrieron el punto fronterizo acompañados de empresarios locales, quienes destacaron que la medida mejora la experiencia de los visitantes y proyecta a Honduras como un destino accesible y acogedor.

Empresarios del sector turismo celebraron la iniciativa, señalando que la extensión del horario reduce los tiempos de espera y contribuye al desarrollo económico de la región, consolidando a Copán Ruinas como un polo turístico de referencia internacional.