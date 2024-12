Presupuesto 2025, sin los votos en el Congreso Nacional

Tegucigalpa

La aprobación del presupuesto general para 2025 se sigue tambaleando en el Congreso Nacional para esta semana, ya que oficialismo aún no cuenta con los votos y consensos necesarios con las bancadas de oposición para su discusión y aprobación.

Las bancadas de oposición del Partido Liberal y el Partido Nacional argumentaron no apoyarán la aprobación del presupuesto, debido a la asignación desigual del elevado monto.“Acordamos que no vamos a apoyar por ahora el presupuesto porque hasta ahora no esta en agenda, fue lo que nos comunicaron, y que se va a postergar”, detalló la diputada liberal Valeska Valenzuela.

“Pero como está el presupuesto nosotros no estamos dispuestos apoyarlo. De momento no estamos dispuestos a apoyarlo mientas no discutamos con clara satisfacción qué es lo que se pretende hacer”, añadió.

El diputado Antonio Rivera, del PN, dijo que la bancada nacionalista votará en contra y no prestará sus votos para la aprobación de las adendas energéticas, las cuales serán llevadas al pleno esta semana.