Preocupa violencia política previo a elecciones primarias

Tegucigalpa

La escalada en los índices de violencia política, previo a iniciar los procesos electorales, preocupa a diversos sectores de Honduras, que no descartan que agresiones por diferencias políticas puedan aumentar a medida suba la fiebre electoral.

“Es preocupante, cualquier agresión debe ser señalada, no importa hacia qué partido político sea. Siguen vulnerándose los derechos a las personas para poder cumplir con su derecho de elegir y ser electo, no estamos de acuerdo con ningún tipo de agresión”, señaló Melissa Elvir, representante de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).

La noche del lunes, supuestos simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) agredieron a la precandidata a diputada Sara Elizabeth Estrada Zavala en la entrega de planillas en el Consejo Nacional Electoral.

Estrada Zavala interpuso ayer una denuncia por el delito de agresiones en el Ministerio Público, tras haber recibido un golpe con un objeto en su nariz, lo que le provocó una hemorragia.

A criterio del analista político Raúl Pineda, la repetición de actos de violencia política son previsibles en un Gobierno divorciado con “la ética y la política”, dando como resultado una turba de seguidores violentos.

“El pueblo hondureño no debe sorprenderse si el próximo proceso electoral es un proceso manchado por una fuerte dosis de violencia, que surge del afán desmedido, el deseo incontrolable y de la frustración de cuando se pierde el favor de la base partidaria”, advirtió.