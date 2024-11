Laura Dogu insta a Xiomara Castro a mantener extradición con Estados Unidos

Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos acreditada ante el Gobierno de Honduras, no descartó un cambio en la política migratoria con la llegada del nuevo gobierno republicano de Donald Trump.

“Estamos trabajando con el gobierno de aquí (Honduras). Desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, es importante mantener ese tratado de extradición”, aseguró la embajadora Dogu.

Sobre este particular agregó: “Este Tratado de Extradición es importante, no solamente para los Estados Unidos, pero para Honduras también. Podemos ver un mejoramiento en los niveles de violencia aquí en el país porque muchas personas fueron mandadas a los Estados Unidos y no queremos ver un regreso de actividades de violencia aquí en el país”.

Dogu reveló que el gobierno hondureño está pidiendo en extradición a personas que están capturadas o que viven en los Estados Unidos, entre 70 y 100 personas en los últimos años, pero al no haber un Tratado de Extradición, estas acciones legales no podrán ejecutarse.