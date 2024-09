Salvador Nasralla le responde a “Mel” tras ataque a la oposición

El precandidato presidencial del Partido Liberal (PLH), Salvador Nasralla, respondió al expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien acusó a la oposición política de no respetar el acuerdo sobre la presidencia y orden de rotación en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Aquí está el más grave acuerdo que no cumpliste, Manuel Zelaya, mentiroso. Si hubieras honrado tu firma y tu palabra, cuando me dijiste varias veces que “íbamos a gobernar juntos con Xiomara”, Honduras no estaría en la calamitosa situación a la que lo llevaste”, cuestionó Nasralla.