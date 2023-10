Diputado señala a “Mel” Zelaya por parálisis en el Congreso

“La junta directiva del Congreso Nacional convocará a sesión cuando ellos quieran, son ellos los que no quieren que haya sesiones. Los partidos de oposición estamos esperando al Partido Liberal para sesión extraordinaria”, agregó el congresista.

“Quien no quiere haya sesiones en el Congreso Nacional es el expresidente Manuel Zelaya, la gente lo critica a uno, pero es una decisión de Luis Redondo a través de su secretario Carlos Zelaya, quienes deben convocar”, cuestionó.

Respecto a una eventual disolución del Legislativo, Jorge Zelaya afirmó: “Eso es más que visible, no se necesita ser pitoniso para darse cuenta de que lo quieren hacer es llevar a la desesperación al pueblo diciendo que el Congreso Nacional no sirve y si bien en efecto no sirve lo que ellos quieren es montar la Constituyente”.

En sentido, el legislador mencionó que Honduras no debe transitar por esa ruta. “Hay que respetar la Constitución y su ley, hay que respetar la democracia, pero la democracia participativa que se involucren a todos los sectores, porque en la actual se han enriquecido unos pocos”, arguyó.