“Es una conducta delictiva sancionar decreto de adhesión al CAF”

El Legislativo, que preside el diputado presidente Luis Redondo, convocó a los diputados a sesión parlamentaria, en la cual con 55 votos a favor, 70 en contra y dos abstenciones no avanzó la intención de Libre de integrar a Honduras al Banco Andino.

Diversas han sido las reacciones luego de que el miércoles la oposición política en el Congreso Nacional propinó tremendo revés al oficialismo con la no aprobación del acta de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En ese sentido, este jueves, el abogado constitucionalista Oliver Erazo, aseguró que si Luis Redondo y la Junta Directiva del Hemiciclo mandan dicho decreto para que se sancione estarían violentando la Constitución de la República.

“Eso no existe en la vida del derecho, el acta de ese decreto no fue ratificada con la votación; simple y sencillamente eso quedó en el olvido jurídico, eso nunca nació a la vida del derecho, nunca terminó el proceso legal de la formación de la ley. Al no ser ratificado eso quedó allí”, explicó Erazo.

El jurista señaló que sancionar el decreto sería “un acto constitutivo de delito y es una violación a la soberanía popular, porque los 128 diputados que representan al soberano no la ratificaron”.