Más de 150 rastras varadas en la salida a Puerto Cortés por protesta de afectados en Koriun

San Pedo Sula, Honduras

Un fuerte congestionamiento vehicular se registra este viernes en la salida hacia Puerto Cortés, luego de que un grupo de inversionistas de Koriun realizara una protesta que mantuvo varadas a más de 150 rastras y otros vehículos de carga pesada.

La manifestación comenzó desde el jueves y se extendió hasta horas de la tarde de este viernes 10 de octubre, cuando los inconformes bloquearon parcialmente la vía principal exigiendo al Gobierno respuestas sobre su dinero "invertido".

Debido a la protesta, el tránsito quedó completamente paralizado en ambos carriles, generando una larga fila de vehículos que se extendía por varios kilómetros, afectando principalmente a transportistas que se dirigían hacia el puerto de embarque más importante del país.

Los manifestantes denunciaron que llevan siete meses sin recibir soluciones sobre los daños y pérdidas económicas derivadas de Koriun, por lo que aseguran que seguirán en la protesta hasta lograr una respuesta concreta del Gobierno.

“Pase lo que pase, no vamos a desalojar, vamos a irnos hasta las últimas instancias. Vamos a luchar para tener una respuesta, porque siete meses sin respuesta no es posible. Le pedimos a la presidenta que lleguemos a un acuerdo, que nos devuelvan nuestro dinero”, manifestaron los inversionistas presentes.

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) permanecen en el lugar intentando mediar con los manifestantes para habilitar parcialmente la circulación y evitar enfrentamientos.

La toma ha afectado el tránsito de transporte pesado y de empleados que se dirigen hacia las maquiladoras y empresas del corredor industrial de Choloma, una de las zonas más productivas del norte del país.