Luis Redondo responde a diputados del Partido Nacional

Rasel Tomé, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional y abogado, dijo que la elección de cinco magistrados suplentes propuesta por su partido quedaría descartada.

El parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) dijo que el Congreso no tiene la facultad de interpretar la Constitución en su artículo 316, donde habla de que “cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala no deben integrar el Pleno”.