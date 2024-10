Por esta razón alcalde hondureño caminará 333 kilómetros hasta Tegucigalpa

Los 337.4 kilómetros de distancia que hay entre el municipio de Arizona, Atlántida , y Tegucigalpa, capital hondureña, no son obstáculo para el alcalde Carlos Arnoldo Chacón, quien ha programado caminar hasta la capital junto a un grupo de pobladores.

El punto de partida es la carretera CA-13 a la altura del puente Leán en la comunidad del mismo nombre y será este lunes 11 de noviembre a las 6:00 de la mañana.

Actualmente, la vía está en pésimo estado y las autoridades municipales no tienen presupuesto para repararla, las únicas veces que se le ha dado mantenimiento es con donaciones de empresarios locales del litoral hondureño.

Por la vía circulan aproximadamente unos cien vehículos diarios, en su mayoría equipo pesado, ya que es una zona productora de palma africana, rambután, variedad de chiles y derivados de la leche.

Son unos 22 kilómetros que conectan con empresas agroindustriales como Corporación Dinant y Agroindustrias Chacón, entre otras, que generan impuestos y empleos en la región. Los empresarios se quejan, ya que tienen problemas para operar sus inversiones en la zona.

El lugar es turístico. Hay balnearios naturales que han perdido visitantes por el mal estado de la vía. Los patronatos organizados del Valle de Leán y autoridades locales están exigiendo que la pavimentación del tramo carretero sea incluido en el presupuesto nacional, ya que llevan más de una década exigiendo el proyecto.

“Se hará una caminata de manera pacífica con todos los comités y patronatos ya organizados y fuerzas vivas, la invitación es abierta. Se pretende caminar entre 22 kilómetros diarios. Se espera llegar a casa presidencial y exigir que nos atienda la presidenta Xiomara Castro”, dijo Carlos Chacón, alcalde por el Partido Liberal.

“Voy a encabezar la caminata y voy a ir enfrente en el nombre de Dios, vamos a llegar a Casa presidencial porque no los vamos a dejar solos en esta lucha. Estos proyectos ya no son un lujo, son una necesidad. Esta calle le corresponde al Gobierno darle mantenimiento, pero ya hace como cuatro años que no la reparan”, agregó el edil de Arizona.

Autoridades municipales ya han tenido acercamientos con diputados del departamento de Atlántida, quienes han prometido hacer la gestión de la obra en el Congreso Nacional; sin embargo, se quejan, ya que se ha quedado en simples promesas.

Pavimentar los 22 kilómetros del Valle de Leán supone una inversión de aproximadamente 250 millones de lempiras. Si el proyecto se llega a materializar, beneficiará a más de diez comunidades de la zona.