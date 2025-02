Fortalecen el turismo en la exótica Laguna de Cacao

“Pedí que me ayudaran a llegar donde estaba ella y cuando la miré me saludó y le dije, ‘necesito, me apoye con el pavimento’ y me respondió, ‘cuente con eso’”, recordó Doña Mirian de las fuerzas vivas del sector. La presidenta Castro arribó al lugar para lanzar el plan estratégico “Cero Deforestación al 2029”.

Ocho meses después, el sueño tan anhelado de los habitantes se hizo realidad. Este jueves, personal de la empresa Hercod, ganadora de la licitación, encendieron los motores para ponerse manos a la obra e iniciar con los trabajos.

Son 3.4 kilómetros de concreto hidráulico desde el desvío que conecta con la carretera CA-13, hasta el centro de visitantes.

El proyecto se ejecuta con fondos gubernamentales, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a un costo de 35,890,000 lempiras y se espera que esté finalizado en los próximos 180 días.