Así operan estafadores en nombre del aeropuerto Golosón

Esa es una forma de estaf a que han denunciado las autoridades aeroportuarias, por lo que piden a la ciudadanía tomar precauciones para no caer en las redes de bandas delictivas. Según se conoció, este tipo de delitos se está cometiendo a través de una llamada telefónica o vía chats por WhatsApp.

Cabe destacar que esta modalidad de estafa se viene dando desde hace varios meses, y se han incrementado en los últimos días. Según se conoció, hay algunas personas que ya han caído y han hecho depósitos a personas que se hacen pasar como la gerencia del aeropuerto Golosón.

“Soy una emprendedora que siempre he buscado un espacio en algún sitio para vender nuestros productos de comida, pero los locales son muy caros. Vi una oportunidad muy buena cuando me llamaron para ofrecerme en el aeropuerto y dije que estaba buena. Me pedían hacer un depósito de diez mil lempiras por exponer mis productos en la terminal, el dinero se dio y resultó ser una estafa”, manifestó una emprendedora ceibeña que omitió su nombre.