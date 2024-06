Aumentan denuncias de estafas por redes sociales en La Ceiba

Ella creyó que era real porque además en el mensaje le decía la supuesta prima que las maletas llegarían al aeropuerto Golosón y que cuando llegaran la iban a contactar a su teléfono celular.

“En efecto, me llamaron y me dijeron que las maletas estaban varadas en El Salvador porque se tenía que pagar unos permisos, entonces me pidieron depositar 1,000 dólares porque si no la maletas se perdían. Le escribí a mi prima y me dijo que los pagara que ella no podía hacer ese depósito porque andaba en otro país en una misión de trabajo”, recordó María.

“Entonces deposité el dinero, luego me mandan otra foto con las maletas en El Salvador y me dicen que tenía que pagar otros permisos que no se habían contemplado y que eran dos mil dólares. De nuevo mi prima me dijo que los pagara que lo que me enviaba eran objetos de valor y que cuando ella llegara a la casa me iba a reembolsar el dinero, o que vendiera lo que me enviaba en las maletas, entonces los deposité”, agregó María.

María Rosales se dio cuenta de la estafa cuando pasaban los días y no recibía noticias del envío, fue así que contactó a su supuesta prima y ya no le respondió. Con otro pariente consiguió el número de ella y al llamarla se percató que su verdadera prima nunca la contactó para mandarle unas maletas. De esta manera María fue estafada con alrededor de 74,000 lempiras (cerca de 3,000 dólares)