Tráfico de tumbas en La Ceiba por cementerios saturados

En los tres cementerios de La Ceiba ya no cabe un cuerpo más. Para las familias de escasos recursos es oneroso enterrar a un pariente, pues desde el año pasado no hay terrenos en los camposantos públicos.

La necesidad de un lote por parte de los deudos ha llevado a que algunos empleados de los cementerios públicos trafiquen con las tumbas.

Son innumerables las personas que han denunciado que cuando llegan a visitar a sus muertos, las fosas han desaparecido y en su lugar hay otras personas enterradas. Los afectados han interpuesto las denuncias en la Fiscalía y se ha abierto una investigación al respecto.

Las denuncias se vienen desde hace varios años, especialmente en el cementerio de barrio Mejía. Esto ha provocado que autoridades municipales despidan a los administradores y otro personal de dicho cementerio.

Fiscales del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación (DPI) han hecho inspecciones en el cementerio y constataron las denuncias, aunque hasta ahora no se ha conocido de requerimientos fiscales.

A inicios del año 2000 la municipalidad ceibeña acondicionó un terreno en la parte sur de la ciudad y tras cumplir varias regulaciones abrió al público el cementerio San Isidro.

Luego de la pandemia de la covid-19, el panteón fue abarrotado y ahora no queda un espacio más. “Ya no tenemos espacio, cuando vienen buscando un terreno nos ha tocado decirles que no, tienen que buscar otras opciones, ya sea privado o en las aldeas aledañas”, manifestó Noé Lanza, administrador del colapsado cementerio San Isidro que ocupa unas seis manzanas.